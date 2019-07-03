شيرين عبد الوهاب تغادر مصر للعلاج.. فما وضعها الصحي؟

متابعة بتجــــــــرد: ألغت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلتها في مهرجان قرطاج المقررة في ١٧ آب المقبل، واعتذرت أيضًا عن عدد من الحفلات التي كان من المقرر أن تقيمها في عدة دول أخرى، وذلك بسبب تواجدها في لندن للعلاج.

ولم تكشف شيرين عبد الوهاب عن تفاصيل أخرى عن الأمر.

وقامت إدارة أعمال شيرين بإعادة الأموال التي تعتبر عربونًا للحفلة، ما أثار ردود فعل مختلفة لدى الجمهور الذي عبّر عن قلقه الشديد حيالها.