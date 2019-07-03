فيفيان مراد تبدأ تصوير أغنيتها الجديدة مع لايف ستايلز ستوديوز

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Jul 03, 2019
بدأ المخرج فادي حداد اليوم الاربعاء تصوير فيديو كليب جديد للفنانة فيفيان مراد انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.
ومنذ الصباح الباكر، نشر “حداد” بعض الصور من أجواء التحضيرات الجاريّة لانطلاق تصوير اليوم الأول من الأغنية اللبنانية التي وصفها المخرج المتميز بالجميلة جدًا.
وكالعادة يصوّر فادي حداد كليباته في الربوع اللبنانية وبمواصفات عالميّة خاصة أن هناك الكثير من المناطق الشهيرة بمناظرها الخلابة وتخدم فكرة العمل.
نذكر ان فادي حداد انتهى من تصوير كليب الفنانة مروة ناجي ومن المتوقع صدوره قريباً. كما يتحضر لتصوير أغنية مع الفنانة روان عليان قريباً وجميعها من انتاج لايف ستايلز ستوديو الشركة الرائدة في عالم الأعمال المصورة. خاص – فادي حداد: كليب مروة ناجي صوّر بمواصفات عالمية
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