صابر الرباعي: ألبومي الجديد "باي باي" تاريخي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شوّق الفنّان التّونسيّ، صابر الرباعي، جمهوره لألبومه الجديد، وأطلق أغنيتين منه، قبل طرحه رسميًا في الأسواق، غدًا الخميس. واصفًا الألبوم، بـ"التاريخي".

كانت البداية بنشر النّجم التّونسيّ، صورة ألبومه الجديد "باي باي" الرّسميّة، وظهر بإطلالة كلاسيكيّة، تمزج الكاجوال بالكلاسيك، حيث ارتدى قميصًا، وربطة عنق باللّون الأبيض، وبنطلون باللّون الأسود.

وعلّق صابر عبر "تويتر": "إنكم ستسمعون ألبومًا صنع ليخلد في تاريخ الموسيقى العربيّة".

كما طرح الرباعي أغنيتين جديدتين له، من ألبومه الجديد، وذلك حصريًا على تطبيق "ديزر" الموسيقى، وهما أغنيتي: "عسى يومي" و"غشاش".

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وانتهى المطرب التّونسيّ، من التّحضيرات النّهائيّة لألبومه الغنائيّ الجديد، وحدّدت شركة روتانا للصّوتيّات والمرئيّات، يوم 4 يوليو، لطرحه متضمنًا مجموعة من الأغاني، أبرزها: "باي باي"، "عمري الجديد"، "كتاب المجروحين" وغيرها.

ومن المقرّر أنْ يضمّ الألبوم 10 أغانٍ متنوّعة، منها 5 باللّهجة المصريّة، واثنتان باللّهجة اللّبنانيّة، واثنتان بالتّونسيّة، وقصيدة من تأليف نزار قباني. كما أنّه من المقرّر أنْ يتمّ تصوير 3 أغانٍ من الألبوم، خلال الفترة المقبلة.

ويتعاون صابر الرباعي، من خلال ألبومه الجديد، مع عدد كبير من الملحّنين، والشّعراء، والموزّعين المصريّين والعرب، منهم الشّاعران، هاني عبدالكريم، وسمير زكي. وعلى صعيد الملحنين، عصام كاريكا، ووليد سعد، والشّاعر اللّبنانيّ، سليم عساف، والشّاعر التّونسيّ، سليم عبدالله، وحازم جابر، وصابر الزواغي، والشّاعر ترك الشريف، فضلاً عن قصيدة للشّاعر نزار قباني، وألحان طلال، وتوزيع يحيى الموجي، والملحّن وليد الشامي، والملحّن الخليجيّ، حسن كامل، والموزّع وليد فايد، والموزع التّونسيّ، سامي معتوقي، وغيرهم.