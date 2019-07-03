بريانكا شوبرا ونيك جوناس في الصّفّ الأماميّ لعرض ديور 2019.. والإطلالة قاتمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كان الثّنائيّ، نيك جوناس، و بريانكا شوبرا، من أبرز النجوم الجالسين في الصّفّ الأماميّ، في عرض ديور هوت كوتور لخريف 2019، الذي أقيم ضمن أسبوع الأزياء الرّاقية، في باريس، مؤخرا.

وخطف الثّنائيّ الأنظار، بإطلالاتهما التي كانت "قاتمة" نوعًا ما، حيث ارتدت شوبرا فستانًا أخضرَ داكنًا من مجموعة كروز 2020 للعلامة الفرنسيّة، ديور، جاء مزينًا بحزام خصر أسود، منمّق بشعار العلامة الذّهبيّ. وأنهت إطلالتها بزوج من الصّنادل السّوداء البسيطة.

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وأولت الممثّلة الهنديّة المولد، التي تزوّجت جوناس في ديسمبر الماضي، الكثير من الاهتمام للإكسسوارات، حاملة حقيبة يد صغيرة سوداء، ونظّارة شمسيّة وأقراط متدليّة.

أمّا زوجها، فاختار قميصًا رماديًا، أسفل معطف أسود، مزيّن برسمة زهرة رماديّة، وبنطلون أسود، وحذاء أوكسفورد باللّون الرّماديّ الدّاكن.