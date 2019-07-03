شكرا لقرائتكم هل أوصى عزت أبوعوف بحرق أعماله الفنية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك عدد من الفنانين في تشييع جنازة الفنان المصري الراحل عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم، على رأسهم نقيب الفنانين أشرف زكي.

وتوفي الفنان عزت أبوعوف فجر اليوم، بعد صراع مع المرض، فيما ألقى خبر وفاته بظلاله على مواقع التواصل، حيث تصدر اسمه قائمة الأعلى تداولا في كثير من الدول العربية.

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وتساءل كثيرون عن مصير أكثر من 100 عمل فني، سواء في السينما أو الدراما أو المسرح، متذكرين كلمة للراحل أثناء تكريمه ضمن مهرجان "نجم العرب"، أشار فيها إلى أهمية تكريم الفنان قبل مماته ولا يهم إن تم حرق أفلامه بعد وفاته.

وبعد انتشار تلك التصريحات العام الماضي، أطُلقت شائعة أن أبوعوف أوصى بحرق أفلامه بعد مماته، ليظهر الفنان في الفيديو المرفق وتحديدا في الدقيقة 1:30 نافيا هذه الشائعة، ومؤكدا تحريف حديثه بطريقة وصفها بـ"السمجة، والبايخة والواطية".