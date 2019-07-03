شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل "الممر" يغادر القاهرة لبدء جولة خارجية للترويج للفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، فريق عمل فيلم الممر، متوجها إلي دبي للترويج للفيلم خارج مصر لما يحتويه من رسالة وطنية وأداء بطولي.

قام فريق من العلاقات العامة بإنهاء إجراءات سفر فريق عمل "الممر" علي رحلة مصر للطيران المتجهة إلى دبي، وقدمت شركة مصر للطيران كافة تسهيلات السفر اللازمة لفريق العمل في جولته بالتنسيق مع مكاتبها الخارجية.

ومن المقرر أن يسافر الفريق بعد ذلك الى عمان وبيروت، ليبدأ بعدها جولته في عدد من المدن الأوروبية وأمريكا وكندا .

وحرصت مصر للطيران علي تهنئة فريق عمل ونجوم فيلم الممر بالنجاح الكبير الذي حققه الفيلم داخل مصر، وتمنت الشركة الوطنية لهم التوفيق في الجولة العالمية للترويج للفيلم خارج مصر .

وأعرب فريق عمل فيلم الممر خلال استضافتهم صباح اليوم الأربعاء باستراحات مصر للطيران عن تقديرهم لدور مصر للطيران في رعاية الأحداث الوطنية في مختلف المناسبات واشادوا بتطور مستوي الخدمة وحفاوة الاستقبال.

فيلم الممر يشارك في بطولته أحمد رزق وإياد نصار وأحمد فلوكس ومحمد فراج وأحمد صلاح حسني ومحمد الشرنوبي ومحمد جمعة ومحمود حافظ وأمير صلاح الدين وأسماء أبو اليزيد وألحان المهدي.

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كما يضم الفيلم هند صبري وشريف منير وأنعام سالوسة وحجاج عبدالعظيم كضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ومن إنتاج هشام عبدالخالق.