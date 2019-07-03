"الفراعنة جاية" أغنية جديدة احتفالا بصعود المنتخب لدور الـ16 بأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت "أمريكان بالس" أغنية الفراعنة جاية غناء المطرب عماد كمال، احتفالا بصعود المنتخب المصرى لدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالى. الأغنية تأليف الشاعر أحمد راؤول وتلحين محمد الصاوى، وتوزيع الموسيقى يحيى يوسف. تصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

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