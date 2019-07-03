- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 09:53 صباحاً - نشرت الممثلة المصرية لقاء الخميسي صورة لها من روما، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتلقّت لقاء عدد كبير من الانتقادات بسبب ارتدائها الهوت شورت، وصل البعض منها الى حدّ التجريح، والتدخل بإيمانها بالله، الا ان البعض من المتابعين دافع عنها واشاروا الى ان لكل شخص الحرية بارتداء ما يريد.
وكانت قد تعرضت لقاء مؤخرا لشائعة مفادها انها انفصلت عن زوجها حارس المرمى محمد عبد المنصف.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء الخميسي بالهوت شورت.. وتواجه انتقادات شرسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.