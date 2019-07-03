لقاء الخميسي بالهوت شورت.. وتواجه انتقادات شرسة

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 09:53 صباحاً - نشرت الممثلة المصرية لقاء الخميسي صورة لها من روما، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقّت لقاء عدد كبير من الانتقادات بسبب ارتدائها الهوت شورت، وصل البعض منها الى حدّ التجريح، والتدخل بإيمانها بالله، الا ان البعض من المتابعين دافع عنها واشاروا الى ان لكل شخص الحرية بارتداء ما يريد.

وكانت قد تعرضت لقاء مؤخرا لشائعة مفادها انها انفصلت عن زوجها حارس المرمى محمد عبد المنصف.