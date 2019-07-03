رسالة من أمير طعيمة إلى محمد صلاح

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 09:53 صباحاً - نشر الشاعر الغنائي المصري ” امير طعيمة ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة له تجمعه مع نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي ” محمد صلاح ” ووجه له رسالة عبر من خلالها عن حبه وفخره ودعمه له .

وكتب أمير طعيمة قائلا : ” النجم المحترم و المجتهد اللي رافع اسم بلده و اللي ما بيبخلش علي منتخب بلده بمجهوده و دايما يصنع الفارق .. حافظوا علي النماذج المضيئة دي عشان ما بتتكررش كتير .. محمد صلاح ابن بلدي و افتخر ” .