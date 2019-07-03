كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 09:53 صباحاً - شاركت الممثلة المصرية عزة مجاهد متابعيها بصورة قديمة نشرتها عبر حسابها على انستغرام. وظهرت عزة مجاهد في الصورة مع والدتها فيفي عبده في إحدى السهرات، وظهرت تجلس إلى جوارها الفنانة اللبنانية الراحلة صباح. واكتفت عزة مجاهد بالتعليق على على الصورة قائلة: “أيام البراءة”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر عزة مجاهد ابنة فيفي عبده تستعيد “ايام البراءة” بهذه الصورة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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