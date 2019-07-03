شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسي يحول "الخردة" إلى منحوتات فينة والان مع التفاصيل

يجمع الفنان الفرنسي، إداور مارتينيت، الخردة المعدنية بأنواعها، ويجمع مهاراته في النحت والتشكيل وفن الطلاء والرسم، لإنجاز منحوتات بارعة التفاصيل، لحشرات وكائنات أخرى.

ونشر مارتينيت عبر موقعه الخاص، لقطات تظهر أدق نواح أعماله، من عدسة المصور المحترف خافيير شينكمان، وفقا لموقع 24.

وكتب مارتينيت: "كنت معجباً بالتراكب الفنية العجية للحشرات، كالنمل والخنافس والدبابير، وأيضاً البرمائيات والطيور، وأردت جعل هذا الإعجاب عملاً مميزاً عبر الخردة".

وتستغرق العديد من المنحوتات عدة أشهر أو حتى سنوات حتى تكتمل، حيث يخوض هذا الفنان رحلة بحث طويلة في مخزنه، ولا ينتهي من عمل حتى يعثر على "المناسب" من أصغر إلى آخر فصيل يسمح بإنجاز أعمال مثالية، في كل منحوتة يبلغ طولها بين 30 سم وطول مترين.