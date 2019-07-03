جائزة “تاورمينا” لـ نيكول كيدمان

متابعة بتجــــــــــرد: منح مهرجان تاورمينا السينمائي الدولي النجمة الأسترالية نيكول كيدمان جائزة خاصة، بمناسبة انطلاق المهرجان في دورته الخامسة والستين.

وبدأت فاعليات دورة هذا العام من المهرجان يوم الثلاثين من حزيران/يونيو الماضي، وتستمر حتى السادس من يوليو الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن نيكول كيدمان تعتبر من أهم الممثلات السنمائيات في العالم، وحققت أفلامها اعتبارا من عام 2017 أكثر من 4 مليار دولار أمريكي في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم وفقًا لصحيفة “ذا نمبر” الشهيرة.