جائزة “تاورمينا” لـ نيكول كيدمان

متابعة بتجــــــــــرد: منح مهرجان تاورمينا السينمائي الدولي النجمة الأسترالية نيكول كيدمان جائزة خاصة، بمناسبة انطلاق المهرجان في دورته الخامسة والستين.
وبدأت فاعليات دورة هذا العام من المهرجان يوم الثلاثين من حزيران/يونيو الماضي، وتستمر حتى السادس من يوليو الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن نيكول كيدمان تعتبر من أهم الممثلات السنمائيات في العالم، وحققت أفلامها اعتبارا من عام 2017 أكثر من 4 مليار دولار أمريكي في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم وفقًا لصحيفة “ذا نمبر” الشهيرة.
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