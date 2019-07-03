متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة المغربية جنات، صورة جديدة لها على “انستجرام”، برفقة زوجها المحامي محمد عثمان، حيث ظهرت وهي ترتدي “تيشيرت” المنتخب المغربي، أما زوجها فارتدى “تيشيرت” منتخب مصر.
وعلقت جنات على الصورة: “مبروك تأهل المنتخبين المغربي والمصري”.
وبهذه الصورة، تكون جنات قد نفت شائعة طلاقها بطريقة غير مباشرة، بعد تداول أنباء منذ فترة تشير إلى انفصالها عن زوجها.
كانت هذه تفاصيل خبر بهذه الطريقة نفت الفنانة جنات خبر طلاقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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