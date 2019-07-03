وعد تهاجم المشاهير: عايشين بالأوهام وما عندهم مصداقية!

متابعة بتجـــــــــــرد: هاجمت الفنانة السعودية وعد من وصفتهم بالمشاهير، مؤكدة أنهم يعيشون بالأوهام، وما عندهم مصداقية، وطالبت جمهورها بعدم الانبهار بحياة هؤلاء المشاهير.

وقالت وعد، في تدوينة نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق “سناب شات”: “ثلاثة أمور لا تقبلها على نفسك، أن يقنعك الآخرون بأنك أقل منهم، وأن تشك في قدرتك على التفوق”.

وأضافت: “هذا الإحساس ييجي للبعض من متابعة المشاهير، أوعاكم تستسلموا، ولا تتأثروا هدول عالم عايشين بالأوهام، وما عندهم مصداقية، ولا حياتهم حقيقة.. يا عيوني أنتو أصحوا أحبكم”.

وأطلقت “وعد” قبل أيام قليلة أغنية جديدة بعنوان “قاعد على قلبك”، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات خالد العوض، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع إسلام مرغني.