فن ومشاهير

عادل إمام يقدم التعازي في عزت أبو عوف

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متابعة بتجــــــــــرد: حرص الزعيم عادل إمام على تقديم واجب العزاء في زميله الفنان الراحل عزت أبو عوف، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر.

وقوبل الزعيم عادل إمام، بترحيب كبير من الحضور ، وقدم التعازي لأسرة الراحل وابنته مريم وزوجته أميرة.

وشارك عدد من النجوم بتقديم واجب العزاء منهم عبد الرحمن أبو زهرة، ريهام عبد الغفور، عاطف عوض، محمود قابيل، إيهاب فهمي، إيمي سالم، عمرو عبد العزيز، أحمد بدير، ومصفف الشعر محمد الصغير.

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كان الفنان عزت أبوعوف قد توفي صباح الإثنين 1 يوليو، عن عمر ناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

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