لحماية طفلها.. ميغان تتخذ قرارا قاسيا بشأن عائلتها

متابعة بتجــــــــــرد: كشف مصدر قريب من دوقة ساسكس، ميغان ماركل، عن اتخاذها قرارا قاسيا تجاه عائلتها، لحماية ابنها الأمير آرشي المولود حديثًا.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن ميغان، التي لم تتحدث مع والدها توماس ماركل صاحب الـ74 عامًا ، منذ ما قبل حفل زفافها، وتجاهلت مرارًا وتكرارًا طلبات المصالحة معه، من قبل أختها غير الشقيقة سامانثا، قررت منع عائلتها من العودة إلى حياتها، بزعم رغبتها في حماية ابنها منهم.

وطبقا لمصدر مقرب من الدوقة وزوجها الأمير هاري، فإن ميغان قوية الآن بعدما أصبحت أكثر قربًا من والد زوجها الأمير تشارلز، لذا فهي تعتقد بأنه لا يوجد مكان لوالدها أو لعائلته في حياتها الآن، كما أنها لا تريد أي تأثيرات سلبية على حياة طفلها.

يذكر أن تطورات العلاقة بين ميغان والأمير تشارلز، بدأت منذ أخذ يدها في ممر قلعة وندسور بحفل زفافها، في مايو الماضي، بدلا من والدها الذي قالت الصحف إنه لم يحضر الزفاف، لأنه كان يعاني من مشكلات في القلب.