قصي خولي يمتنع عن الإجابة على تساؤلات الجمهور.. زواجه حديث الساعة!

متابعة بتجــــــــرد: يتواصل الحديث عن الزواج السري للنجم السوري، قصي خولي بعد أيام قليلة من نشر صورة ليد طفله، عبر منصاته على مواقع التوصل الاجتماعي، معلنًا من خلالها عن قدوم ابنه الأول.

وفاجأ هذا الإعلان جمهور الفنان، وكذلك عددا من نجوم الفن والمشاهير، خاصة أن خولي لم يلمح مسبقًا، سواء على مواقع التواصل الإجتماعي، أو عبر وسائل الإعلام، إلى أنه مرتبط.

وبعد أن انهالت على الفنان عبارات التهاني والتبريكات، بقدوم مولوده الأول الذي أسماه “العميد جونيور”، بدأ المتابعون يوجهون تساؤلات تتعلق بهوية زوجته، وما إن كانت من الوسط الفني أو خارجه، وجنسيتها.

ومع كثرة هذه التساؤلات، حرص قصي خولي على التزام الصمت، ولم يرد على أي استفسارات من الجمهور، بعد نشره لصورة يد طفله، وهو ما أثار من فضول محبّيه الذين يتابعون كل تفاصيل حياته، سواء من خلال الدراما، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبوا الفنان أن يخرج للعلن، ويُجيب عن الاستفسارات التي يتم تداولها منذ أيام.

يشار إلى أن قصي خولي، شارك في بطولة مسلسل “خمسة ونص”، الذي عُرض في رمضان المنصرم، إلى جانب كل من النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم.