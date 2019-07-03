متابعة بتجــــــــرد: يتواصل الحديث عن الزواج السري للنجم السوري، قصي خولي بعد أيام قليلة من نشر صورة ليد طفله، عبر منصاته على مواقع التوصل الاجتماعي، معلنًا من خلالها عن قدوم ابنه الأول.
وفاجأ هذا الإعلان جمهور الفنان، وكذلك عددا من نجوم الفن والمشاهير، خاصة أن خولي لم يلمح مسبقًا، سواء على مواقع التواصل الإجتماعي، أو عبر وسائل الإعلام، إلى أنه مرتبط.
وبعد أن انهالت على الفنان عبارات التهاني والتبريكات، بقدوم مولوده الأول الذي أسماه “العميد جونيور”، بدأ المتابعون يوجهون تساؤلات تتعلق بهوية زوجته، وما إن كانت من الوسط الفني أو خارجه، وجنسيتها.
ومع كثرة هذه التساؤلات، حرص قصي خولي على التزام الصمت، ولم يرد على أي استفسارات من الجمهور، بعد نشره لصورة يد طفله، وهو ما أثار من فضول محبّيه الذين يتابعون كل تفاصيل حياته، سواء من خلال الدراما، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبوا الفنان أن يخرج للعلن، ويُجيب عن الاستفسارات التي يتم تداولها منذ أيام.
يشار إلى أن قصي خولي، شارك في بطولة مسلسل “خمسة ونص”، الذي عُرض في رمضان المنصرم، إلى جانب كل من النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم.
كانت هذه تفاصيل خبر قصي خولي يمتنع عن الإجابة على تساؤلات الجمهور.. زواجه حديث الساعة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.