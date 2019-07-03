الوليد الحلاني يكشف عن مفاجأة جديدة

يخطو الفنان الوليد الحلاني خطواته بثبات نحو عالم الغناء، فبعد ان طرح أغنية “عم يسألوا” في شباط الفائت عقب فوزه بلقب “ديو المشاهير”، ثم اطلقها على طريقة الفيديو كليب بعد ان صورها في بيروت، تحت ادارة المخرج عادل سرحان ومن انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

يبدو ان الوليد يستعد لطرح أغنية جديدة قريباً جداً بعنوان “قلي بحبك” على طريقة الفيديو كليب.

Advertisements

وكشف “الحلاني” مقتطف من الأغنية عبر حسابه على انستغرام وقال “قلي قلي بحبك انا ملكت الكون.. رقصني على دقة قلبك خلي سهرتنا جنون”.

كما نشر مجموعة من الصور من أجواء تصوير الكليب حيث ظهر وهو يتوسط مجموعة من الشباب والفتيات كانوا يرقصون ويمرحون بوقتهم.

نذكر ان الوليد الحلاني كان قد سبق وصرّح الى أنه يعمل على أغنية جديدة ايضاً تحمل عنوان “ايه مجنون” من الحان والده النجم عاصي الحلاني.