نجوم 3 أيام في السّاحل "مرعوبون" من الجمهور السّعوديّ! ماذا قالوا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعرب النّجم محمد هنيدي، عن سعادته البالغة، بتقديم العروض في المملكة، وقال خلال المؤتمر الذي أقيم في مدينة جدّة، إنّ الجمهور السّعوديّ حالة خاصّة، ومحبّ للمسرح، وعلاقته به قديمة ووثيقة، خلال المسرحيّات المختلفة، التي قدّمها علي مدار مشواره. مؤكدًا، أنّ الجمهور السّعوديّ (مُرعب).

وأكّد المخرج، مجدي الهواري، الشّريك المؤسّس، والمشرف الفنيّ لكايرو شو، المنتجة لمسرحيّة 3 أيام في السّاحل، أنّ نفاد تذاكر مسرحيّة هنيدي خلال نصف ساعة من طرحها للجمهور، يُعدّ علامة قويّة على نجاح الموسم، واختيار موفق لنوع الفعّاليّات، والجمهور المتشوّق للمسرح في السّعوديّة. لافتًا، إلى تخوّفهم الكبير من مواجهة الجمهور السّعوديّ.

من جهته، قال النّجم بيومي فؤاد: نعرف الجمهور السّعوديّ جيدًا، وسنسعد بالتأكيد، بتقديم العروض في المملكة، وعن تجربة 3 أيام في السّاحل، فقد تشرّفت خلالها بالعمل مع النّجم الكبير، محمد هنيدي على المسرح لأوّل مرّة، بعد أنْ استمتعت بالعمل معه في السّينما، ولنا الشّرف أنّنا في قلب المملكة بلدنا.

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وقال محمد محمود: لا أستطيع أنْ أصف مدى سعادتي بالحضور إلى المملكة، وشرف لنا أنْ نمثّل المسرح المصريّ، في عمل كبير، ‏مع الفنّان، محمد هنيدي.

يُذكر، أنّه غاب عن المؤتمر، الفنانة مها أبو عوف، والتي تتواجد في مصر، بسبب وفاة شقيقها، النّجم عزت أبو عوف، وستصل بمشيئة الله اليوم إلى جدّة للإلتحاق بنجوم العمل.