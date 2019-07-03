غدير السبتي: فقدتُ صوتي لمدّة شهر بسبب الحسد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنّانة الكويتيّة، غدير السبتي، عن تعرّضها للحسد من قبل إحدى عازفات البيانو الهولنديّات، أثناء مشاركتها في عمل أوبرالي بالكويت، ما أدّى إلى فقدانها صوتها لمدّة شهر كامل.

وقالت السبتي في تصريحات تلفزيونيّة: "كنت في أوبرا ديره وأنا قاعدة أسوي البروفات كانت جايه واحدة من هولندا تعزف على البيانو.. فكانت الأوركسترا شغالة.. وأنا أكون في المظاهر وقاعده أقول تحيا الكويت".

وتابعت: "لما خلصت البروفة جت وقالت لي أنتي عليكي صوت غطى على الأوركسترا كلها صوتك قوي.. وأنا ما أقدر أقولها قولي ماشالله وقلت لها أوك شكرا وروحت".

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واختتمت: "وتاني يوم ما في صوت.. وشهر كامل ما فيه إبرة إلا وأخذتها وما فيه كورتيزون إلا وأخذته وشوي شوي صوتي رجع تدريجيًا".

وكانت الفنانة الكويتيّة، قد فتحت النّار على المهرجانات الكويتيّة، موضّحة، أنّ المحسوبيّة والشّلليّة، هي التي تحكمها، فضلاً عن أنّ أغلبها تتمّ إقامتها من أجل المجاملات.

وقالت في تصريحات تلفزيونيّة: "مع احترامي للأشخاص اللي مسويينها .. المهرجانات أي كلام.. وأنا غدير بقولها علنًا قدام كل الناس، المهرجانات اللي قاعدة تصير في الكويت خرابيط.. هادا صديق هادا.. وهادا يدق يقول لصديقه شنو تبي تبي ممثل أول ولا مذيع أول ولا شنو أعطيك حبيبي".