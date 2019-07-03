شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر ..فى ذكرى وفاته أمين الهنيدي يتحدث عن فنه وكيف دعمته كاريوكا ؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الأربعاء ذكرى وفاة الفنان القدير أمين الهنيدى، وفى فيديو نادر له مع الإذاعى الراحل وجدي الحكيم تحدث الهنيدى عن مشواره الفنى، حيث قال : "إن مشواري الفنى كان طويل وصعب ، ولهذا احسست بالمتعة بتحقيق ما أصبو إليه بعد كل هذا التعب، الذي صادفني في بداية حياتي الفنية، والفن كان هوايتي الأساسية في أيام طفولتى".
وأضاف فى حواره: "كانت بداية مشوارى الفنى من خلال الإذاعة في برنامج"ساعة لقلبك" وكنت في أخر صفوف المشاركين به، وظللت لفترة طويلة في مؤخرة المجموعة إلا أنني لم أكن معروف لدى الجمهور".
وتابع الهنيدى قائلا: "عند تقديم شخصية "الشيخ حسن" في مسرحية "شفيقة القبطية" مع فرقة تحية كاريوكا وفايز حلاوة، أكدت لي الفنانة كاريوكا أنني فنان جيد ولدى قدرات فنية كبيرة وأعطتني ثقة كبيرة في نفسي وفي عملى ".
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