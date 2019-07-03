اصالة تتفاعل مع تغريدة بلقيس عن “الناموس”.. فماذا قالت؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 08:54 صباحاً - تفاعلت الفنانة السورية اصالة مع تغريدة للفنانة اليمنية بلقيس فتحي لمحت فيها الى خلافها مع الاعلامية الكويتية فجر السعيد.

وكانت بلقيس قد غردت قائلة: “ناموسة ما تستحي قرصتني وجت بتهرب طلعت ثقيلة من كثر ما شفطت، صفقتها بيدي فشقيتها شق وماتت الله يرحمها .. الزبدة غسلت يدي بالصابون وحاليا احتسي القهوة ☕️☕️☕️.. هي اللي بدت

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