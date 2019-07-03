لحظة صراحة: لا تبرّري نفسك لأحد

باتريسيا هاشم: تعلّمي الا تبرّري نفسك لأحد، الا لمَن تصرّين على اخبارهِم بنفسِك! لا يحقُّ لاحد ان يستجوبكِ الا بموافقتكِ! فمَن يكنُّ لكِ المحبة او الحبّ سيثق بكِ وبمواقفكِ وآرائكِ ورؤيتكِ وحكمتكِ دون استجوابك… ومن لا يثق بكِ، سيطلب تبريراً لكل شيء…أي شيء! دعكِ من هؤلاء، فهم متعِبون، منفِّرون ومستفزون، يستدرجون غضبك مجاناً، فقط لأنه عليكِ تبرير كل شيء لهم! مهما كانوا مقربين منكِ وقريبين من قلبك، اياكِ ان تسمحي بأن يُنهكوكِ ويهدموكِ وينتهكوا حرمة سلامِك وطمأنينتكِ وثقتكِ بنفسكِ.

ارسمي حدوداً لهم ان لم تنجحي في تعليمهم الثقة بكِ، والا ستقعين تحت حملِ شكّهم فيستمرون في التحقيقِ معكِ! لا تسمحي لأحد بأن يهدم طمأنينتك او ينغّص عليكِ راحتك مهما كان له مكانة كبيرة في حياتك، فقولي كلمتك وامشِ وليصدقها من يريد ولا يصدقها من لا يريد، فانت لست مجبرة على المساومة على صدقك ومصداقيتك مهما علا شأن من يستجوبك، والا سترزحين تحت اثقال الشك حتى تملّي من اليقين… فتستسلمين. #خواطر_باتريسيا

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