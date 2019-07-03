خاص- صابر الرباعي يكسر القاعدة عبر البث المباشر.. وهذا ما كشفه

Jul 03, 2019
في خطوة نادرة، اطل النجم التونسي صابر الرباعي عبر البث المباشر على صفحته الخاصة عبر موقع انستغرام ليدردش قليلاً مع جمهوره وليكشف تفاصيل أكثر عن ألبومه الجديد الذي سيبصر النور يوم الخميس، 4 تموز/يوليو الحالي انتاج شركة روتانا.
وكشف “الرباعي” الى أن الألبوم يضم عشر أغنيات منوعة ما بين مصري، تونسي، لبناني وخليجي. وشدد الى أنه غاب لفترة طويلة عن اصدار الأعمال، إلا ان النتيجة التي سيراها الجمهور جيدة.
وعن تجديد التعاون مع روتانا، أشاد “الرباعي” بهذا التعاون مع الشركة. وأكد أن علاقتهما قديمة فيها حب وصدق ومليئة بالنجاحات وان الشركة تبقى رائدة في مجال الموسيقى.
وهل سيشارك ضمن لجنة تحكيم “ذا فويس” بالموسم الجديد، لفت الى أن ليس هناك من اتصالات او تفاوض بخصوص هذا الموضوع حتى الآن. كما عبّر عن اعجابه بلجنة التحكيم الاخيرة.
صابر لفت الى أنه صوّر أغنية “باي باي” على طريقة الفيديو كليب مع المخرج وليد ناصيف في لبنان وسيبصر الكليب النور قريبا جداً.
كما كشف الى انه سيصور الاغنية التونسية في الألبوم في تونس قريباً، لان تونس فيها مناطق خلابة ومن واجبهم كفنانين تونسيين ان ينقلوا الصورة الجميلة لبلدهم.
في النهاية تمنى صابر ان تنال الاغاني الجديدة اعجاب الجمهور.
نذكر ان “الرباعي” كان قد طرح اغنية بعنوان “كتاب المجروحين” منذ عدة ايام. كما سبق وطرح اغنية “باي باي”.
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