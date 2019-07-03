النّجوم يشاركون في عزاء عزت أبو عوف.. عادل إمام في المقدّمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توافد عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفنيّ في مصر، على دار مناسبات مسجد الشّرطة، بمدينة الشيخ زايد بالقاهرة، لتأدية واجب العزاء في الفنان المصريّ، عزت أبو عوف، الذي وافته المنيّة فجر الإثنين الماضي، عن عمر ناهز الـ70 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وتواجد المخرج كمال أبو عوف، نجل الفنان الرّاحل في سرادق العزاء، لاستقبال المعزيين، وسط حالة من الحزن الكبير. كما تواجدت شقيقات الفنّان الرّاحل في قاعة السّيّدات، وسط مساندة عدد من نجوم ونجمات الفنّ.

وكان الزّعيم عادل إمام، من أوائل الحضور، وتبعه كلّ من أحمد السقا، وتامر حسني، أنغام، محمد رمضان، سمير غانم، محمد ممدوح، أحمد عبد العزيز، مادلين طبر، هشام عباس، إيهاب توفيق، وسمير صبري، جاسمين طه، المخرج رامى إمام.

وحرص على الحضور أيضًا، وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، محمد فؤاد، أشرف زكي، عمرو يوسف، سيد رجب، الإعلامي عمرو أديب، درة، منة فضالي، منال سلامة، عزت العلايلي، محمد عبد الرحمن، محمد الشرنوبي، وهنادي مهنا، ماجدة زكي، لبلبة، خالد زكي.

كما تواجد في العزاء، النّجوم: أحمد زاهر، سوسن بدر، فاروق الفيشاوي، محمد علي رزق، أحمد بدير، رانيا فريد شوقي، مصطفى فهمي، حسين فهمي، ندى بسيوني، دنيا عبد العزيز، هالة صدقي، ريهام عبد الغفور، منة شلبي، إيمي سالم، عبد الرحمن أبو زهرة، خبير التجميل محمد الصغير، هشام سليمان، إيهاب فهمي، أنوشكا، محمود قابيل، وغيرهم.

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وكان الفنّان الكبير عزت أبو عوف، قد رحل عن عالمنا، وهو داخل غرفة الرّعاية المركّزة بمستشفى الصفا في المهندسين بالقاهرة، وتمّ تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر الإثنين من مسجد السّيّدة نفيسة، وتمّ دفنه بمقابر آل راتب في القاهرة.

يُذكر، أن الفنان عزت أبو عوف، عانى من أزمة صحيّة شديدة في السّنوات الأخيرة، بدأت بإصابته بفيروس في أذنه الوسطى، كما أجرى جراحة قلب مفتوح في أغسطس، عام 2015، إلا أنّه دخل المستشفى في الثاني من يونيو الماضي، في حالة حرجة، حتى وافته المنيّة، صباح اليوم الأوّل من يوليو، عن عمر ناهز الـ70 عامًا.

واشتهر الفنّان عزت أبو عوف، بالعديد من الأدوار المتنوّعة في مسيرته الفنيّة الحافلة، مزج فيها بين الكوميديا والشّرّ، إضافة للإسهامات الموسيقيّة المتميّزة، مع فريق "فور إم"، ومن أعماله: طيور الظلام، واحد من الناس، عبود على الحدود، عمر وسلمى، بخيت وعديلة 2، هوانم جاردن سيتي، زيزينيا، ظل الرئيس، الأب الروحي، وغيرها.