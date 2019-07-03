نيكي ميناج تفتتحُ مهرجان "MTV" للموسيقى في جدة وسط حالة من الجدل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الحساب الرسمي لفعاليات موسم جدة على "تويتر" عن إحياء النجمة العالمية ومطربة الراب الأمريكية نيكي ميناج حفل افتتاح مهرجان قناة "MTV" الأمريكية للموسيقى، في مدينة جدة بالسعودية.

وشارك الحساب الرسمي، الجمهور ببوستر للحفل دُوِّن عليه اسم نيكي ميناج، وجاء التعليق: "جاية على جدة".

ويُقام الحفل يوم 18 يوليو الجاري، بملعب الجوهرة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ويشارك فيه نجوم قناة "إم تي في" الأمريكية للموسيقى، ومنهم ستيف أوكي، وليام باين.

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وأثار إعلان حفل نيكي ميناج، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية؛ إذ أشار البعض إلى أن ملابس النجمة الأمريكية لا تليق مع طبيعة المملكة وعاداتها وتقاليدها المحافظة.

وأكّد معارضو الحفل أنهم يريدون فعاليات فنية وترفيهية متنوعة، بينها حفلات غنائية جماهيرية في موسم جدة.

وعلى الجانب الآخر، أبدى بعض الجمهور استعدادهم للحفل، مُعلّلين الأمر بأن الحضور أمر اختياري دون إجبار من أحد على المشاركة من عدمها، وأكّدوا أن طبيعة المملكة يراعيها الفنانون والفنانات الذين يغنون فيها.