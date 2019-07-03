موقف مُحرج لإيفانكا ترامب في اليابان.. وهكذا علّقت الرئاسة الفرنسية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي لموقف محرج، بعد نشر شريط فيديو لها وهي تحاول التدخل في أحاديث القادة الدوليين، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد.

وزاد من موقف إيفانكا إحراجًا نشر الرئاسة الفرنسية للفيديو المحرج لإيفانكا خلال قمة مجموعة العشرين، وعلّق مسؤول في القصر الرئاسي الفرنسي، أن مثل هذه المقاطع من القمم والأحداث المماثلة يتم نشرها في كثير من الأحيان.

وأثار الفيديو موجة سخرية عبر الإنترنت بين عشرات الآلاف من منتقدي دونالد ترامب، حيث سخر الكثيرون من إيفانكا لأنها أحرجت نفسها على ما يبدو بين قادة الدول، لتجاهلها أثناء حديثها.

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وأضاف المسؤول الفرنسي في بيان: "رغم صدور الفيديو في الوقت الذي كان يتم الحديث في الولايات المتحدة عن دور إيفانكا الدبلوماسي، إلا أننا لم نقصد إطلاقًا تقديم هذا الفيديو، ولم نتوقع ردَّ الفعل، ومرة أخرى، لسنا مسؤولين عن سوء استخدام الفيديو".

ومن جانبها علّقت جيسيكا ديتو، نائب مدير الاتصالات في البيت الأبيض، على الأمر مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، دعا إيفانكا للتحدث في مجموعة العشرين لأن إيفانكا هي الممثل الرئيس للبيت الأبيض حول قضايا تمكين المرأة، التي كانت موضوعًا رئيسًا للقمة في هذا العام.