نادين نجيم تحتفل باليوم العالمي لكلمة "أحبك"

احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم باليوم العالمي لكلمة أحبك، من خلال تغريدة لجمهورها بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر". وكتبت "نادين"، "اليوم وكل يوم أنا بحبكن، وفخورة فيكن قد الدنيا، إنتوا سند إلي متل ما أنا على طول كنت وبعدني بفتش على طريقة ادعمكن فيها وإنّي كون على قد المسؤولية اتجاهكن، مشوارنا سوا بيخليني ابتسم وأنا عم اتزكّر التفاصيل لأنه كلّه وفا ومحبّة، محبتكن عندي ما بتتعوّض". اقرا ايضاً: نجيم تؤكّد أنّها بقمّة السعادة بعد مديح نبيلة عبيد وتعرَّضت نادين لحملة تنمر كبيرة، بسبب عيوب ببشرتها بعد صورة نشرتها بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام". Advertisements ويشار إلى أن نادين نجيم شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل خمسة ونص مع قصي خولي ومعتصم النهار. قد يهمك ايضاً: الفنانة نادين نجيم ترقص احتفالًا بعيد زواجها السابع نادين نجيم تُؤكِّد عدم مُشاركتها في الجزء الرابع من "الهيبة"

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