أنغام توجِّه رسالة عتاب وتكتفي بـ"حسبي الله ونعم الوكيل"

فاجأت المطربة المصريّة، أنغام، متابعي حسابها على موقع "إنستغرام"، بمنشور عبر "الستوري"، قالت فيه: "حين تكتفي بحسبي الله ونعم الوكيل في موضع أنت فيه غير قادر على أخذ حقك، فانتظر نصرا من الله يقر عينك ويثلج صدرك".

وجاء هذا المنشور، بعد ساعات قليلة من انتشار الأخبار التي تمّ تداولها خلال الأيام الماضية، حول انفصالها عن زوجها الموزّع، أحمد إبراهيم، وعودته لزوجته الأولى، ياسمين عيسى.

ورّبما يكون هذا المنشور، واختيارها لهذا التوقيت بالتحديد، لكي تنشره، ليس من باب الصّدفة، بل إنّه رد منها على هذه الأخبار، التي انتشرت حول انفصالها من زوجها.

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وأكد أحمد إبراهيم، مجددًا في تصريح صحافي عدم انفصاله عن زوجته الحاليّة، المطربة أنغام، وعودته لزوجته الأولى، ياسمين عيسى.

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وأوضح أنّ التدخّل المستمرّ في حياته الشّخصيّة أصبح أمرًا مزعجًا بالنسبة له، مشددًا على أنّه المسؤول الأوّل والأخير عن الإعلان عن أيّ شيء يخصّ حياته.

ويُذكر أنّ بعض المواقع الصحفيّة، فسّرت عدم ظهور أنغام وأحمد إبراهيم، معًا كثيرًا في الفترة الأخيرة، بأنّ هناك خلافات بينهما، وهو ما أدّى لنشر خبر عن عودته لأمْ أولاده، وموافقة أنغامْ على بقائها كزوجة ثانية.

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