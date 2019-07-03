علي ربيع يشارك متابعيه أحدث صورة لابنته مليكة

شارك الفنان المصري علي ربيع جمهوره في صورة له مع ابنته عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستغرام".

وظهر الفنان في الصورة وهو يحمل ابنته، والتي بدت قريبة الشبه منه، وتلقى ربيع العديد من التعليقات من قبل جمهوره وأصدقائه الفنانين، ومن بين تعليقات الفنانين أوس أوس الذي كتب قائلا، "عروسة عمر يا حبيبي"، كما علقت الفنانة ندى عادل، وطاهر أبو ليلية، وغيرهم.

وانفصل الفنان علي ربيع، مؤخرا عن زوجته ندى محمود بعد إنجاب ابنته مليكة، واحتفلت الأخيرة بعيد ميلاد ابنتها الأول منذ أسابيع في غياب علي ربيع.

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ويذكر أن ندى محمود كانت قد أعلنت طلاقها من زوجها علي ربيع، في شهر إبريل/ نيسان الماضي، وذلك على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن والدة ربيع هي من تقف وراء طلاقه لها وطردها من المنزل هي وابنتها.

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وأضافت، "انا خصيمه أى حد ظلمنى أنا وبنتى أو أثر عليا تأثير سلبي في حياتي وخربهالي وعند الله تلتقى الخصوم ويوم القيامه نلتقي أمام الله.. إليك فوضت امرى يا الله وانت خير وكيل".

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