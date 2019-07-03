سيرين عبدالنور تكشف تفاصيل ألبومها الغنائي الجديد

أكّدت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور أنها تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد خلال الفترة المقبلة، وأنها انتهت من تصوير 3 أغنيات منه، وستركّز خلال الفترة المقبلة على الغناء.
وأضافت خلال لقائها بفضائية "LBCI اللبنانية"، أنها تعشق ارتداء البنطالات الجينز لأنها تمنحها السرعة، على عكس الأزياء الأخرى، مشيرة إلى أنه من الصعب أن يعيش الفنان على مواقع التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا إحدى وسائل التواصل مع الجمهور.
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وأوضحت أنه غير مهتمّة بوضع أدوات التجميل بصفة يومية، لكنها تستعين بها في المناسبات والحفلات فقط، وأنها تتعلم من أخطائها، مطالبة الجميع بالتعلم والقراءة وأن يكون الناس مخلصين لبعضهم البعض.
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