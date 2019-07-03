سيرين عبدالنور تكشف تفاصيل ألبومها الغنائي الجديد

أكّدت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور أنها تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد خلال الفترة المقبلة، وأنها انتهت من تصوير 3 أغنيات منه، وستركّز خلال الفترة المقبلة على الغناء.

وأضافت خلال لقائها بفضائية "LBCI اللبنانية"، أنها تعشق ارتداء البنطالات الجينز لأنها تمنحها السرعة، على عكس الأزياء الأخرى، مشيرة إلى أنه من الصعب أن يعيش الفنان على مواقع التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا إحدى وسائل التواصل مع الجمهور.

اقرا ايضاً:

سيرين عبدالنور مستعدةٌ للصلح مع نادين نجيم وإنهاء الخلافات

Advertisements

وأوضحت أنه غير مهتمّة بوضع أدوات التجميل بصفة يومية، لكنها تستعين بها في المناسبات والحفلات فقط، وأنها تتعلم من أخطائها، مطالبة الجميع بالتعلم والقراءة وأن يكون الناس مخلصين لبعضهم البعض.

قد يهمك ايضاً:

سيرين عبدالنور تنهي خلافها مع هيفاء وهبي بتّغريدة لتمنّي السلامة

سيرين عبد النور تكشف موقف زوجها من "مشاهدها الساخنة"