شكرا لقرائتكم خبر عن صور..راغب علامة يختتم جولته الغنائية بأمريكا.. ويأتى إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى نجم الغناء اللبنانى راغب علامة جولته الأمريكيّة التى حققت نجاح كبير بعدة حفلات حضرها عدد كبير من محبيه من الجاليات العربيّة من مختلف أنحاء الولايات المتحدّة، والتى بدأت بالاحتفال بعيد ميلاده فى أولى الحفلات فى دبى.

وعلى هذا المنوال استمرّ السوبر ستار بجولته الأمريكيّة بحفلات مكتملة العدد، وبحضور الجماهير التي توافدت بشكل كثيف لإمضاء ليلة من العمر مع فنّانهما المفضّل للاستماع لأغنيات راغب علامة المميزة التى يعشقها جمهوره.

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وبعد عودته من الجولة الأمريكيّة التي تميّزت بحفلاتها المكتملة العدد،جاء علامة إلى القاهرة لإحياء إحدى المناسبات الخاصة، وسيستفيد من وجوده في مصر ليضع اللمسات النهائية على أغنية جديدة يحضّر لإصدارها في الفترة المقبلة، لينتقل بعد ذلك إلى تونس لإفتتاح مهرجان أم الزين الدولي في الخامس من الجاري.

وبعد انتهاء جولته وحفلاته يدخل علامة إلى الأستوديو مجدّداً ليتابع العمل على أعماله الغنائيّة الجديدة التي يحضّرها كمفاجأة لجمهوره، وسيعلن عنها تباعاً خلال الفترة المقبلة.