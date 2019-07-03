صورة| زوجة راغب علامة تحتفل بتخرج نجلها الأصغر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت جيهان علامة، زوجة المطرب اللبناني راغب علامة، صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، أثناء احتفالها بتخرج نجلها الأصغر لؤي.
وعلقت علامة على الصور بقولها: "أصبحت عاجزة عن الكلام عندما أرى نفسي بين أولادي الذين تخرّجوا بامتياز، أولا الأكبر سنا، والآن الأصغر، مبروك لتخرجك بامتياز، أحبك".
ويستعد الفنان راغب علامة لإحياء حفل غنائي بتونس، ضمن مهرجان أم الزين الدولي، يوم الجمعة الموافق 5 يوليو الجاري.
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