أمير طعيمة لـ"محمد صلاح": "ابن بلدي وأفتخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دافع الشاعر أمير طعيمة، عن اللاعب محمد صلاح، بعد تعرض الأخير لهجوم، لدعمه عمرو وردة في أزمته الأخيرة.

ونشر طعيمة صورة مجمعة في إطار واحد تجمعه بمحمد صلاح، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "النجم المحترم والمجتهد اللي رافع اسم بلده، واللي ما بيبخلش على منتخب بلده بمجهوده، ودايما يصنع الفارق".

وتابع طعيمة: "حافظوا على النماذج المضيئة دي عشان ما بتتكررش كتير، محمد صلاح ابن بلدي وافتخر".