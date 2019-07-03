صور| ميار الغيطي بالأبيض في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ميار الغيطي صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت ميار في الصور بإطلالة جديدة ومختلفة، وارتدت فستانا أبيض، ونالت الصور إعجاب متابعيها. يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميار الغيطي مسلسل "مملكة الغجر" الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة حورية فرغلي وفيفي عبده، وتأليف محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.​

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