ميرنا وليد - بيروت - حرص عدد كبير من نجوم الفن والاعلام على تقديم واجب العزاء لأسرة الممثل الراحل ​عزت أبو عوف​ والذى أقيم مساء الثلاثاء، بمسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر حيث تقبل التعازي شقيقاته وابنته مريم.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصور- نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة الراحل عزت أبو عوفخاص الفن- لارا اسكندر: "لا أحب أن... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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