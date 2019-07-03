موجز "الفن": رغم معاناته مع السرطان شريف مدكور مصاب بمرض ثانٍ.. وتيم حسن يطل بعد شائعة حادث السير

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن: رغم معاناته مع السرطان شريف مدكتور مصاب بمرض ثانٍ وتيم حسن يطل بعد شائعة حادث السير موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية خاص وبالفيديو- أحمد الزين: "هؤلاء كانوا يحاربوني ولا أصدق أني أعيش من دون هدى" ديما بياعة تثير الجدل برقصها مع زوجها من جديد –يالفيديو ما حقيقة عودة أحمد إبراهيم لزوجته السابقة وإنفصاله عن أنغام؟ بالصورة ماغي بو غصن ترد: "فيكن تتفلسفوا وتتهضمنوا" بعد إشاعة تعرضه لحادث سير..تيم حسن يطلّ على المتابعين وهذا ما قاله- بالصورة رغم معاناته مع السرطان..شريف مدكور يصدم المتابعين بإصابته بمرض جديد المزيد المزيد

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