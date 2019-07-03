شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "اللعبة" تنتهى من التصوير بعد 8 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصورحاليا الثنائى شيكو وهشام ماجد مشاهدهما ضمن أحداث مسلسل "اللعبة" ، حيث كثف المخرج معتز التوني ساعات العمل، حتي يمكنه الانتهاء من تصويرالمسلسل بشكل كامل خلال 8 أيام تصوير.

مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ومى كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

يذكرأن آخر أعمال شيكو وهشام ماجد فى الدراما مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى عرض فى شهر رمضان من عام 2017، من بطولة أحمد مكى، أوس أوس، ويزو، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، انتصار، ملك قورة، وآخرين، إخراج هشام فتحى.

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