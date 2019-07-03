حلا الترك ووالدتها تردان على ظهور دنيا بطمة بالمايوه بهذه الطريقة!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 05:53 صباحاً - ظهرت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك الى جانب والدتها منى السابر في بث مباشر عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت منى السابر بالحجاب الى جانب حلا، التي كانت تسولف مع “متابعيها”، بينما هي كانت تشيد بإعجابهم وحبهم لها.

وقد فسر متابعون حلا الترك هذا الظهور بأنه استعراض لحشمة والدتها مقارنة بزوجة أبيها الفنانة المغربية دنيا بطمة، خاصة بعد ظهور الأخيرة بالمايوه داخل حمام سباحة بمنزلها، منذ أيام.