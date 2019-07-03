شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. قصة أول ظهور لـ"روبرت دي نيرو" على الشاشة لمدة 6 ثوان فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد "روبرت دي نيرو" أسطورة فى تاريخ السينما الأمريكية على مر العصور، حصل على أول أوسكار له عن دوره فى الجزء الثانى من فيلم العراب عام 1974 كما حصل على الأوسكار الثانى عن دوره فى فيلم Raging Bull عام 1980.

كان أول ظهور لـ"روبرت دينيرو" على الشاشة عام 1965 فى Three Rooms in Manhattan وهو فيلم فرنسى درامى من إخراج مارسيل كارنى تدور أحداثه فى نيويورك، وظهر دي نيرو لمدة 6 ثوانى فى الخلفية كزبون جالس فى المطعم.

يذكر أن غريس هايتاور الزوجة الثانية للممثل والمنتج الأمريكى الشهير روبرت دى نيرو، تسعى للاستحواذ على نصف ثروته البالغة نصف مليار دولار بقرار من المحكمة فى مانهاتن.

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وحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هايتاور التى انفصلت عن دى نيرو فى نوفمبر الماضى، كانت وقعت اتفاقية ما قبل الزواج فى العام 2004 تحدد حقوقها فى امتلاك شقة بقيمة 6 ملايين دولار، و500 ألف دولار نقدا ومليون دولار فى النفقة، فى حال الطلاق.

وكان دى نيرو وهايتاور قد تزوجا عام 1997، لكن دى نيرو تقدم بطلب للطلاق عام 1999 وبعد 5 سنوات قام الزوجان باستئناف علاقتهما الزوجية التى نتج عنها طفلان هما إيلين وهيلين غريس.