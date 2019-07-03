شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة اليوم" يضلل الجمهور ويستضيف مهندسا ينتحل شخصية منظم حفلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم منظم الحفلات أحمد الجنزورى أحد أشهر منظمى الحفلات بمصر، خاصة حفلات الساحل الشمالى برنامج "القاهرة اليوم"، الذى يقدمه الفنان إدوارد والمذيعة نانسى صلاح، لاستضافتهما شخص أخر يحمل نفس الإسم يعمل مهندسا، خرج معهما وتحدث عن أزمة المطربة اللبنانية ميريام فارس، وعدد من الأمور الفنية الأخرى ، مستغلا اسمه المتشابه مع منظم الحفلات أحمد الجنزورى، وعدم معرفة الجمهور شكله، حيث لم يظهر منظم الحفلات عبر أيا من وسائل الإعلام من قبل.

المحزن فى الأمر، أن معدة برنامج "القاهرة اليوم"، هاتفت بالفعل منظم الحفلات أحمد الجنزورى للظهور معه فى البرنامج ولكنه أعتذر، حتى ذهبت المعدة لشخص أخر يعمل مهندسا يحمل نفس اسم أحمد الجنزورى، خرج وتحدث عن الحفلات وأزمة ميريام فارس وغيرها من الأمور الفنية مستغلا أن وجه الأول غير معروف للجمهور، ليخرج ويفتى وكأنه خبير فى عالم الغناء وتنظيم الحفلات .

هجوم أحمد الجنزوري على البرنامج

وبحسب ما نشره منظم الحفلات أحمد الجنزورى عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، أن أكثر ما أحزنه أن معدة برنامج "القاهرة اليوم " هاتفته بالفعل وأعتذر، إذن هناك نية بالفعل لتضليل الجمهور واستضافة شخص أخر يرغب فى الظهور والشو الإعلامى يحمل نفس الاسم.

Advertisements

ولفت الجنزورى عبر منشوره، إلى أنه كان على صناع البرنامج أن يستضيفوا بعد إعتذاره أحد أخر يعى جيدا مفاهيم الحفلات الفنية، موضحا أن ماحدث ماهو إلا انتحال صفة وتضليل للجمهور وهذا شئ غير لائق بالنسبة للإعلام المصرى، خاصة وأن الضيف الوهمى، قال خلال اللقاء أنه يستعد لتنظيم أولى حفلاته وهو مايعنى أنه لم يسبق له تنظيم حفلا من قبل، فضلا عن أن مقدما البرنامج لم يسألونه عما أنجزه سابقاً فى عالم الحفلات الفنية.