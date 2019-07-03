شكرا لقرائتكم خبر عن ساندى تتعاون مع شريف إسماعيل في أغنية "كان عادي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب والملحن شريف إسماعيل مع المطربة ساندى، في ألبومها الجديد بأغنية بعنوان " كان عادي"، من كلمات وألحان جمال الخولي، وتوزيع هانى ربيع، وهندسة صوت ماهر صلاح، ومن المقرر أن يتم تسجيلها خلال الفترة المقبلة.

وكان شريف إسماعيل قد قام خلال موسم رمضان الماضي بغناء تتر المسلسل الإذاعى "توأم روحى" مع النجم كريم عبد العزيز، والأغنية من كلمات محمد البوغة، وتوزيع محمد عباس.

يذكر أن المطربة ساندى طرحت مؤخرا أغنية وطنية بعنوان "هعمل الصح"، وذلك عبر قناتها على موقع يوتيوب، من كلمات أمير العشماوى، وألحان محمود أنور، وتوزيع هانى يعقوب.