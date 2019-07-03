ناهد السباعي بجلباب بلدي في كواليس "مملكة إبليس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ناهد السباعي صورًا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "مملكة إبليس". وظهرت السباعي في الصور بجلباب وطرحة على رأسها. مسلسل "مملكة إبليس"، تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة رانيا يوسف وغادة عادل وإيمان العاصي وأحمد داود ومحمود الليثي، ويعرض عبر منصة شاهد في أكتوبر المقبل.​

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