100 صورة من عزاء الفنان عزت أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
تصوير- محمود عبد الناصر
حرص عدد كبير من نجوم المجتمع بينهم فنانون ومطربون وسياسون على حضور عزاء الفنان عزت أبو عوف.
واستقبلت ابنة الفنان الراحل المخرجة مريم أبو عوف وشقيقاته الأربع، المعزين.
ورحل الفنان عزت أبوعوف عن عالمنا، أول أمس الاثنين، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 71 عامًا، وقد شُيع جثمانه ظهر الإثنين من مسجد السيدة نفيسة.
عزت أبوعوف من مواليد 21 أغسطس 1948، بدأ مشواره الفني مع شقيقاته الأربع، بعدما كون فرقة موسيقية أطلق عليها اسم "فور إم"، ورغم تخرجه في كلية الطب، فإنه اتجه للتمثيل، وقدم أعمالاً عديدة منها: "الملك فاروق"، "رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة"، "أماكن في القلب.
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