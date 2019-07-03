كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد صلاح حسني يكشف لـ"الخليج 365 الفني" كواليس تصوير "حكايتي" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفنان أحمد صلاح حسني، أن من أسباب نجاح مسلسل "حكايتي" روح فريق العمل التي كانت تجمعهم، مشيرًا إلى أنهم دائمًا كانوا يدعمون بعضهم أثناء التصوير، وأثناء عرض المسلسل كانوا يقومون بالاتصال ببعضهم البعض للتهنئة.

وأضاف احمد، خلال ندوة تكريمه في "الخليج 365 الفني" "الفنان أحمد بدير، خلى اللوكيشن به روح مميزة"، مشييرًا إلى أن خلف مشاهد الدراما كانت هناك كواليس كوميدية ومرحة لايتوقعها احد.