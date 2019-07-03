عزت أبو عوف: سيرةٌ غنية للموسيقار الطبيب والممثل اللامع

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""الخليج 365"" من بيروت: طوى النجم المصري الراحل عزت ابو عوف برحيله صفحةً فنية غنية من عمر الفن المصري الذي لمع فيه كحالةٍ خاصة متنقلاً بين الموسيقى والتمثيل وتقديم البرامج وصولاً إلى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وغيرها من المحطات الفنية الراسخة. ولقد اكتشف وأطلق عدداً من نجوم الغناء بينهم محمد فؤاد وعمرو دياب، قبل أن يدخل عالم التمثيل ويستمر فيه فنان لامعاً بين الدراما والسينما، ويساهم أيضاً بصناعة عدة نجوم جدد في عالم التمثيل منهم الفنانين محمد هنيدي وأحمد حلمي.



نشأته

ولد في 21 أغسطس من العام 1948، واسمه الكامل بحسب الهوية عزت أحمد شفيق أبو عوف. وتوفي قبل أن ينهي تصوير المشاهد الأخيرة بفيلم "كل سنة وانت طيب" مع تامر حسني، ومسلسل "بالحب هنعدي" مع القديرة سميرة أحمد.

وبحسب المقربين منه، فإن حالته الصحية قد تأثرت بوفاة زوجته فاطيما التي أحبها بشدة، وله منها كمال ومريم. فدخل بعد رحيلها للمصحةِ النفسية، وخضع لعملية في القلب وعانى من متاعب في الكبد والأعصاب. لكنه عاد وتزوّج من مديرة أعماله أميرة التي عملت معه لمدة 20 سنة، فبقيت معه لرعايته حتى وفاته.

بدايته الفنية

وكانت بداياته في عالم الموسيقى التي تعلّم أصولها من والده. ثم انضم لأشهر الفرق التي تعزف الموسيقى الغربية في ذلك الوقت وهي "Les petits chats"، وانطلق مع عمر خورشيد وهاني شنودة وعمر خيرت.



وبعد حلّ فرقة "بلاك كوتس" الشهيرة أسس مع شقيقاته الأربعة "مها، منال، ميرفت ومنى" فرقة "الفور إم" التي اختصر اسمها الحرف الأول من أسمائهن، وساهمت بشهرته في ثمانينات القرن العشرين، لكنها توقفت بعد استمرارها لمدة 12 سنة من نجاحٍ إلى آخر مع زواج شقيقاته وتفرغهن لرعاية عائلاتهن.



ولقد نعاه عدة فنانين بعد رحيله وبينهم الفنان حسين عادل فهمي الذي غرّد ناشراً صوراً له من شبابه في الفرق الموسيقية، وعرّف بالصور: الموسيقار عزت أبو عوف خريج كلية طب جامعة الأزهر قسم نساء وتوليد، وكان من المؤسسين مع وجدي فرنسيس لفرقة لي بيتي شاه Les Petits chats سنة 1967 عازفا للأورج. انضملهم "بينو"، عمر خورشيد وصبحي بدير اللي بقى مغني أوبرالي. كاريزميتة كانت عامل لنجاح الفرقة.



بين الموسيقى والطب

والجدير ذكره أن "ابو عوف" الشغوف بالموسيقى والذي قدّم الألحان والموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية، قد درس الطب النسائي وعُرفَ بطبيب الفتيات. حيث أن غالبية المواليد الذين استقبلهم كانوا فتيات. لكنه استعان بالموسيقى في مهنة الطب بفكرة متقدمة بعد حصوله على زمالة كلية الجراحين الملكية بتقديمه بحثاً يدور حول "تأثير الموسيقى في عملية الولادة". الأمر الذي أشار إليه في خلال إطلالته عبر برنامج "أنت حر" مع الدكتور مدحت العدل. حيث قال أنه كان يُسمِع المرأة أغنيتها المفضلة أثناء عملية الولادة لأنه اكتشف أن الأغنية تخفف عنها الألم للنصف.

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في التمثيل

تردد بقبول أول أدواره التمثيلية فيلم "آيس كريم في جليم" الذي شارك فيه مع عمرو دياب وسيمون وأشرف عبد الباقي. فعندما عرض عليه الدور المخرج خيري بشارة عبّر عن تخوّفه من التمثيل باعتباره لا يملك الموهبة. إلا أنه أجاده بقوة وانهالت عليه العروض السينمائية ليستمر في عالم التمثيل على مدى 30 سنة احترف فيها المهنة وتميّز بشخصيتي الشرير الوسيم، ورجل الأعمال. فيما توّج مسيرته باختياره رئيساً لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لمدة 7 سنوات بدأت في العام 2006 على دورات متتالية.

أعماله

شارك الراحل القدير مع نخبة من الممثلين المصريين الذين كانوا لامعين وبعضهم جدد. وسجل في رصيده أكثر من 100 عمل فني ما بين السينما، والتلفزيون والمسرح. أما أشهر أفلامه فهي الأجزاء الثلاثة من "عمر وسلمى"، "ولا تراجع ولا استسلام"، "عبود على الحدود"، "زنقة ستات"، "إسماعيلية رايح جاي"، "أيظن"، "بخيت وعديلة"، "مطب صناعي"، "حسن طيارة"، "إمراة هزت عرش مصر"، "السفارة فى العمارة"، "البحث عن توت عنخ أمون"، "الديكتاتور حنفي"، "جحيم تحت الأرض"، "عصافير النيل"، "ليلة ساخنة"، "اضحك الصورة تطلع حلوة". وكان آخر أعماله السينمائية "وكان آخرها مسلسل ظل الرئيس عام 2017."



ويذكر بين مسلسلاته البارزة: "عفاريت عدلي علام"، "لحظات حرجة"، حد السكين" "قضية نسب"، "ذنول الأبرياء"، حد السكين"، "زيزينيا"،"أنا قلبى دليلي"، "ليالي"، "الصفعة"، "لحظات حرجة"، "الملك فاروق"، "شيخ العرب همام"، "عباس الأبيض في اليوم الأسود،" كما شارك مع عادل إمام في بطولة مسرحية "بودى جارد".

وشارك "الراحل" أيضاً في تقديم برامج تلفزيونية منها برنامج المسابقات "هرم الأحلام" وبرنامج "القاهرة اليوم". وكانت له بصمات كبيرة برئاسته لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي ناضل لاستكمال دوراته التي كانت مهددة بالتوقف بسبب الأحداث السياسية في مصر.

فيما يلي روابط بعض أغنياته مع فرقة 4m