نيكي ميناج تثير الجدل بعد الاعلان عن اول حفل لها في السعودية

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 02:55 صباحاً - تم الإعلان، اليوم لثلاثاء، أن نجمة الغناء العالمية، نيكي ميناج، ستحيي حفلًا في مدينة جدة في أول ظهور لها في السعودية وسط ردود فعل متباينة.
وقال حساب ”موسم جدة“ الرسمي على موقع ”تويتر“، إن مغنية الراب الأمريكية، ستحل ضيفة على جمهورها في السعودية يوم 18 يوليو/تموز الجاري.
وستقام الحفلة كجزء من حفل أكبر لنجوم قناة ”إم تي في“ الأمريكية للموسيقى، سيقام على ملعب الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالقرب من جدة.
وفور الإعلان عن مشاركة النجمة الأمريكية ميناج، اندلع جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حول مشاركتها في فعاليات موسم جدة والتي تتضمن فعاليات فنية وترفيهية متنوعة، بينها حفلات غنائية جماهيرية.
ويقول معارضو دعوة ميناج، إن ملابسها الفاضحة لا تلائم طبيعة المملكة المحافظة على حد قولهم، فيما ردَّ جمهورها إن“الحضور اختياري ولا يُجبر أحد عليه“، كما أن الفنانين والفنانات الذين يغنون في المملكة يراعون طبيعة البلد المحافظة.
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