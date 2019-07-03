من هو خالد بن سلطان القاسمي الراحل عن 39 عامًا؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2019 02:55 صباحاً - أعلن ديوان الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقة، وفاة نجله خالد بن سلطان بن محمد القاسمى، يوم الإثنين، في العاصمة البريطانية “لندن”.

وقد أمر ديوان رئيس الدولة بتنكيس الأعلام وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، ولم تعلن رسميا أسباب الوفاة.

وكان خالد، البالغ من العمر 39 عاما، آخر الأبناء الذكور لحاكم الشارقة، بعد وفاة أخيه محمد في عام 1999 عن عمر ناهز 24 عاما.

وللشيخ القاسمي أربع بنات، وولدان (توفي كلاهما)، من زيجتين. وكان خالد من زوجته الثانية الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، التي أنجبت له أيضا ثلاث بنات وولد واحد.

حصل الراحل خالد على منحة دراسية في الفن وهو في سن التاسعة، وغادر الشارقة إلى بريطانيا والتحق بمدرسة “تونبريدج” في كينت.

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درس نجل حاكم الشارقة الفرنسية والإسبانية في جامعة “كوليدج لندن” وحصل على درجة جامعية في الهندسة المعمارية في رابطة علوم الهندسة المعمارية في لندن، وفقا لموقع بيت أزياء “قاسمي”.

كما عمل رئيسا لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة “ألف”، وأسس في عام 2008 العلامة التجارية “قاسمي” لموضة أزياء الرجال في بريطانيا.

شارك في عدد من أنشطة موضة الأزياء مثل “أسبوع لندن” لأزياء الرجال، فضلا عن مشاركته في “أسبوع موضة باريس” في خريف عام 2010 كأول مصمم خليجي للأزياء يشارك بتصاميمه الخاصة.

وأشارت بعض المواقع والصحف الإماراتية إلى أن خالد تعاون مع عدد من الفنانين الأوروبيين في تصميم أزياء مثل ليدي غاغا والمغنية البريطانية شيرل كول والمغنية البريطانية لورنس وليغ.