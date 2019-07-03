أحمد فلوكس: رفضت الاشتراك في فيلم مع جاكي شان وجون سينا من أجل «الممر»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان أحمد فلوكس، تفاصيل مشاركته في فيلم “الممر”، والمعروض خلال الوقت الحالي في دور العرض.

وقال خلال لقائه في برنامج “كل يوم”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية on e، إنه رفض المشاركة في فيلم عالمي بطولة جاكي شان والمصارع الشهير جون سينا، من أجل التحضير لدوره في فيلم “الممر”.

وأضاف، أن كواليس تحضير الفيلم استغرقت أكثر من عام ونصف، موضحًا أنه رفض الفيلم العالمي لأنه كان يرى أن فيلم الممر عمل وطني مصري، مؤكدًا أن نجله غضب منه بسبب رفضه المشاركة في الفيلم العالمي.

Advertisements

”الممر” بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وشريف منير، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، وأحمد رزق، وأحمد فلوكس، ومحمود حجازى، ومحمد الشرنوبى، وإنعام سالوسة، وهند صبرى، وأسماء أبو اليزيد، ومن تأليف أمير طعيمة، وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداثه حول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال المرحلة الزمنية من حرب 1967، وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل ويدعى «نور»، ويتصادف عرض الفيلم الذى يبدأ يوم 5 يونيو مع الذكرى الـ52 للنكسة.

وحقق الفيلم إيرادات تخطت 49 مليون جنيه الى الآن، ليأتي في المركز الثاني من حيث الإيرادات بعد فيلم “كازابلانكا” الذي حقق أكثر من 62 مليون جنيه.