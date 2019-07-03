مي حلمي تدافع عن إليسا بعد تعرضها للتنمر

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا، لحالة من التنمر شديدة عبر صفحتها الشخصية بوقع «إنستجرام»، وذلك بسبب صورة قامت بنشرها مؤخرًا، وطالبها عدد كبير من جمهورها بالكف عن عمليات التجميل.
الإعلامية المصرية مي حلمي دافعت عن الفنانة اللبنانية، معبرة عن حبها الشديد لها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “اليسا اااه الحب حساسة وراقية غير الحب الي في قلبي ليها”.
وأضافت: “زاد موضوع التنمر اوي والتريقة والاستخفاف بفنان له حجمه ومالوش اي ذنب غير أنه فنا عمره عشان يسعد جمهور.. بتتنمروا عليها؟ وانتو اول ناس لو شوفتوها في الشارع هتجروا تقفوا طابور عشان تتصوروا معاها بحبك وبساندك #انااليسا”.
وكان جمهور إليسا قد قام بالرد على حالات التنمر التي تعرضت لها، والتعليقات التي طالبتها بالكف عن عمليات التجميل.
فردت إليسا، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «لما حدا يتعرضلي أو يتنمر على صورة، ما تتضايقوا لأنه الموضوع آخر همي وما إلو أي تأثير عليي، ويللي عم يتنمرون ويحكوا ما عندن إلا عقدهن يفجروها، فا اتركوهن بعقدهن. يفشو خلقن».
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